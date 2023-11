“Uno por uno me voy a vengar”: dice uno de los mensajes intimidatorios que el exmilitar residente en el conjunto Heliconias, en el municipio de Facatativá le envió a uno de los vecinos que participó de las protestas que la comunidad residente en el conjunto hizo esta semana a raíz de los ataques que el sujeto habría perpetrado contra varios trabajadores y vecinos del lugar.

(En contexto: Residentes de un conjunto en Facatativá casi linchan a problemático vecino exmilitar)

La jornada de protesta que los vecinos del conjunto realizaron el pasado martes para llamar la atención de las autoridades por los comportamientos violentos del sujeto, terminó con una asonada que dejó varios vehículos del señalado destruidos por la comunidad y la imagen del hombre saliendo del conjunto en una tanqueta de la Policía ante un posible linchamiento.

El hombre es acusado por sus vecinos de golpear al personal de seguridad del conjunto, además de insultar frecuentemente al resto del personal de servicios y de propiciar riñas sin motivos aparentes con los demás residentes. Varias de las agresiones han quedado registradas por las cámaras de seguridad del conjunto:

Al día siguiente de la jornada de protesta, el problemático exmilitar reapareció y envió varios audios amenazantes a las personas que participaron en la asonada. Noticias Caracol reveló el contenido de los mensajes amenazantes:

“¿Por qué no se metieron a mi apartamento? ¿Por qué no se metieron? Porque sabían lo que les corría pierna arriba. ¿Por qué no ingresaron, papi? Yo los estaba esperando era con candela, hujiep…” se escucha en uno de los audios que ha generado zozobra entre los vecinos del sujeto.