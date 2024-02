La historia de Diva Quintero Guerra, una exmilitar cesarense acaparó los titulares de noticias de los principales medios de comunicación del país al resaltar su valentía por decidir combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia para ahorrar dinero y practicarse una cirugía para retirar biopolímeros en sus glúteos.

Dos semanas antes de su viaje a Europa, su caso dio un giro inesperado al recibir un mensaje de un benefactor, que pidió reserva de su identidad, que la contactó para decirle que le donaría la cirugía para retirar biopolímeros, cuyo precio es de $ 25 a $ 30 millones.

La exmilitar del Ejército Nacional contó que al principio no podía creer lo que le estaban diciendo, por lo que llamó al consultorio del cirujano plástico, donde le confirmaron la información.

“Esa persona no sólo va a cubrir los gastos médicos, sino que también pagará mi estadía del postoperatorio y los de mi acompañante. Cubrirán el costo de los medicamentos, que son costosos. Estoy feliz porque me voy a operar y ya no me voy para la guerra, ya que mi objetivo era reunir dinero para venirme a operar”, añadió.

Diva Quintero Guerra agradeció a los medios de comunicación por visibilizar su historia y a las personas que se acercaron para ayudarla a mejorar su calidad de vida y salud.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cirujano plástico Felipe González anunció que ya valorizó de manera integral a la exmilitar y aseguró que donará sus honorarios ni cobrará por los controles y demás atenciones médicas.

El calvario de Diva Quintero inició hace más de 10 años cuando se dejó persuadir por unas peluqueras en Cali, Valle del Cauca para que se inyectara biopolímeros en los glúteos, asegurándole que se trataba de unas vitaminas para fortalecer el músculo.

“Hace 11 años en una peluquería de Cali me inyectaron biopolímeros en los glúteos y desde ese momento inició mi calvario. Me dijeron que me iban a aplicar vitaminas para fortalecer el músculo, pero no fue así. Cuando me inyectaron perdí la visión, movilidad en mis piernas y la persona que me hizo eso se voló y me dejó tirada en mi habitación hasta que me encontró la señora con la que vivía y me llevaron al hospital. Ahora siento molestia en mi cuerpo, que no me impide trabajar, pero es como si me echaran brea caliente”, dijo la exmilitar a EL PILÓN.