A lo largo de los años, Jessica Cediel ha compartido su lucha con los biopolímeros, una sustancia sumamente peligrosa que le inyectaron en los glúteos hace varios años.

Es por esto que, la modelo e ‘influencer’, se vio obligada a someterse a varias intervenciones quirúrgicas para eliminar por completo el conocido ‘plástico’ de su cuerpo, mismo que incluso se llegó a mover hasta su zona lumbar.

El pasado 24 de enero Cediel compartió con sus seguidores un video grabado durante una de sus operaciones, donde muestra cómo poco a poco los cirujanos extraen los biopolímeros de sus glúteos. El video está acompañado por el siguiente mensaje:

“No saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes. Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costo llegar aquí. Y sí, estoy hablando de mi salud emocional y física, y por supuesto de mi cuerpo, en especial mis nachitas”, escribió como descripción al post que realizó en Instagram.