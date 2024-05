El lunes 21 de mayo fue quizás el día más difícil en materia de orden público para el Gobierno y el Ejército Nacional, ante los múltiples ataques contra la población civil en varios municipios del Valle y el Cauca. Dichos eventos le costaron el puesto al comandante de la institución militar, el general Luis Ospina, quien fue apartado del cargo por decisión del presidente Gustavo Petro.

(Vea también: Nuevo ataque a patrulla del Ejército dejó 2 soldados heridos; sigue la escalada terrorista)

Ahora, el general, en una emotiva carta, aceptó abandonar el camuflado y agradeció al mandatario por su apoyo mientras estuvo en la comandancia del Ejército, según reveló revista Semana.

“Dejo de portar el uniforme de manera oficial, pero nunca dejaré de ser un soldado en defensa de la democracia y en mi anhelo de conseguir la paz en mi querida Colombia”, dijo Ospina en la misiva.

El general agradeció al presidente Petro, al ministro Iván Velásquez y a toda la cúpula militar: “Sin su concurso no hubiera sido posible alcanzar los resultados y la gestión que hice, datos que se evidencian en los informes de gestión semestrales que presenté”.

Ospina sacó pecho por sus logros durante la comandancia, pero también admitió algunos errores en su gestión: “Como ser humano he debido tener desaciertos; por cuanto el que hace se equivoca, solo los que no hacen son los que no se equivocan”.

El Ministerio de Defensa designó al general Emilio Cardozo, quien estaba retirado y ahora regresa a la institución, después de desempeñarse como jefe de aviación. Este caso fue calificado como una decisión histórica, pues pocas veces se ve que un Gobierno reintegre a oficiales jubilados.

