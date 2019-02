De igual manera, dice El Espectador que otras etiquetas engañosas que han empleado militantes del Centro Democrático para desprestigiar la Jurisdicción Especial para la Paz han sido #JEPCómplicesDeFARC y #JEPMiente.

Esos numerales fueron tendencia esta semana cuando se conoció que la Sección de Revisión no había recibido las pruebas que solicitaron a Estados Unidos contra el exguerrillero Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, para decidir si otorgar o no la garantía de no extradición.

Pero voces del Centro Democrático manejaron la hipótesis de que la JEP sí había recibido las pruebas que inculparían al exguerrilero de conspirar para enviar cocaína hacía Norteamérica y, por lo mismo, promovieron las etiquetas: #JEPMiente, #JepEsImpunidad, argumentando, entre otras cosas, que ese tribunal fue “hecho a la medida de las Farc”, escribe El Espectador.

La corrupción de la ilegítima JEP no tiene límites: ahora salen con mentiras a justificar la impunidad a los narcos de las far. Cómplices sin escrúpulos https://t.co/EZ5X4ah74z — Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) January 29, 2019

La JEP no puede seguir dilatando la extradición del narcoterrorista Santrich, hay pruebas suficientes que demuestran que este bandido jamás dejó de ser un mafioso. Protegerlo es complicidad. #JEPEsImpunidad pic.twitter.com/MUcga2Wn86 — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) January 29, 2019

Este intento de desprestigio contra el tribunal de paz causó la reacción en otros sectores políticos que utilizaron el numeral YoLeCreoALaJEP, como fue el caso de Ángela María Robledo y Amando Benedetti, y así, el ataque y la defensa a la JEP, en redes, duró 2 días.

La disputa terminó cuando la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, reconoció que la carta que pedía las pruebas contra ‘Santrich’ se extravió y terminó refundida en Panamá.

La vergonzosa situación puso en la lupa de la opinión pública al Gobierno, pero aún así, simpatizantes del uribismo siguieron atacando a la JEP, está vez con la etiqueta: #JepCómplicesDeFARC.

#JEPesImpunidad y corrupción, es un aparato de venganza criminal de las Farc https://t.co/z7rld6HGOt — Paola Holguín (@PaolaHolguin) January 30, 2019

#JEPCómplicesDeFARC lo que está pasando con Santrich es la prueba reina de el objetivo para el que fue creado ese falso tribunal ! — Thania Vega (@ThaniaVegaP) February 1, 2019

#JEPEsImpunidad, un tribunal al servicio de las Farc. Una Justicia Especial de Impunidad #ExtraditenASantrichYa — Natalia Bedoya (@natiibedoya) January 30, 2019

Entre los argumentos, de acuerdo con El Espectador, se destaca que varios miembros del Centro Democrático, como las senadoras Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, consideran que el tribunal de la paz se hizo para favorecer a las Farc.

No obstante, el pasado 23 de enero, recuerda el diario, el canciller, Carlos Holmes Trujillo, destacó la labor de la JEP ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, difiriendo del discurso de los uribistas.

Por ahora, se espera que la Sala de Revisión estudie las pruebas del caso de ‘Santrich’ y tome las respectivas medidas.