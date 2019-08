El video es viral en redes sociales y muestra la furia del menor, y también el enorme puñal con el que quería agredir al profesor.

Aunque no se conocen los motivos por los que el estudiante actuó de forma tan agresiva, el video muestra al docente intentando defenderse mientras otros alumnos gritan al menor: “Keiner no, Keiner cálmese, no lo haga, Keiner no, no”.

Tras la publicación de la grabación, La W se contactó con el colegio y el estudiante no ha vuelto a clases.

“Ese video es cierto, es una situación desafortunada, el niño se fue para su casa, regresó al colegio con esta arma blanca, y ya, pasó lo que pasó se ve en el video, los docentes contactaron a Policía de infancia y adolescencia, se llevaron al estudiante, el menor no volvió al colegio, se intentó contactar a la mamá, no fue posible ubicarla, y este caso quedó en manos de Policía de infancia y adolescencia, fue detenido, lo absolvieron pero no ha vuelto a la institución educativa”, explicó Ana Jazmín Pardo, secretaria encargada de educación, citada por ese medio radial.

Este es el video que genera rechazo en redes sociales: