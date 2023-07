Una maestra del colegio distrital Costa Rica, en Fontibón, denunció haber sido atacada por una de sus estudiantes de undécimo grado, luego de que le decomisara su celular durante la clase. “Le dije ‘por favor te vas de mi clase’, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular con mis manos y de un momento a otro se me abalanza de una forma violenta, me arrincona y me empuja”, dijo la docente sobre lo sucedido.

Sin embargo, la estudiante también habría resultada lesionada y con una incapacidad de tres días. En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, la Secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla Sebá, indicó que ambas, profesora y alumna, resultaron agredidas. No obstante, en el video no son lo suficientemente claros sobre lo ocurrido, ni especifican si la estudiante fue agredida por la docente, o resultó afectada cuando esta intentaba apartarla para no ser lastimada.

Con respecto a presuntos hechos de agresión presentados en el colegio Costa Rica, nuestra secretaria @EdnaBonillaSeba y el rector Julián Prieto hacen un llamado a la comunidad educativa para resolver pacíficamente los conflictos: https://t.co/2l6LfRWdJb pic.twitter.com/StjrQaCYNn — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) July 22, 2023

Por el momento, el hecho es materia de investigación por parte de la Secretaría de Educación, entidad que rechazó la agresión entre ambos miembros del centro educativo. “Estas situaciones no se pueden presentar en nuestros colegios porque son territorios de paz. Hemos abordado y acompañado tanto a la profesora como la estudiante y su familia, esa es nuestra primera obligación”, aseguró Bonilla.

Por su parte, Julián Prieto, rector del colegio, pidió a la comunidad mantener la prudencia frente a la situación presentada, que, según dijo, no solo afecta a la institución educativa sino a toda la sociedad. “Oportunamente, iniciamos el proceso que se debe realizar, se atendió a la docente y a la estudiante a la luz del manual de convivencia y los protocolos de la Secretaría de Educación, y se les dio la asesoría respectiva para que pudieran tomar las acciones pertinentes que corresponden”, aseguró Prieto.

Finalmente, el rector hizo un llamado para que las redes sociales no alteren el normal funcionamiento de los colegios de la ciudad, que deberían ser territorios para la paz y la convivencia, sobre todo entre quienes aprenden en las instituciones y los docentes que buscan enseñarles.