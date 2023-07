Los hechos tuvieron lugar en Cali, en la transmisión vespertina de la emisora Tropicana (en la que hubo otro agarrón hace días) y en el programa ‘Tropishow’, entre dos de las figuras radiales.

La figura de la ‘Tía’, un personaje que entrega consejos y oraciones diarias, terminó agarrado con Rafael, otro de los locutores principales, por la polémica propuesta del Gobierno Nacional de implementar el grado 12 en los colegios.

A la ‘Tía’ no le pareció conveniente la propuesta, porque asegura que los colegios deberían ser reforzados para mayor acceso a la educación, en vez de agregar un curso más.

Sin embargo, su compañero aseguró que no le ve nada de malo a que los jóvenes puedan hacer una especie de pasantía educativa con fines de llegar mejor preparados a la educación superior.

La discusión se escaló cuando Rafael le preguntó a la ‘Tía Inés’ que qué le parecía de malo en esta decisión y el locutor se enojó por la pregunta y respondió airadamente, lo que ocasionó una muy fuerte pelea que nadie pudo apaciguar, a pesar de que estaban al aire.

-Yo no le veo nada de malo, la verdad…

-No, usted no, mi amor. Yo sí. Coloque su manera de pensar, yo digo la mía. No se preocupe. Igual usted siempre va en contra de lo mío.

-Igual a usted no le gusta que uno le diga nada…

-Coma mierda, coma mierda… Déjeme hablar… Parece güevón, coma mierda. ¡No, no, no! Rafael respete a la gente. No. no coma mierda.