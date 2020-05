La mujer, identificada como Esperanza Medina, estilista desde hace más de 30 años y dueña de un salón de belleza en el que trabaja con 5 madres cabeza de hogar, dejó ver su desespero en el informativo.

“Esto está muy caído porque no nos dejan trabajar, yo vengo [al local] a hacer aseo para que todo no se llene de polvo, me pongo a llorar horas ahí sentada y me voy para mi casa como si nada estuviera pasando”, explicó entre lágrimas.