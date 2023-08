A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Dirección General Administrativa del Senado se refirió a las versiones de algunos senadores sobre la supuesta entrega de bonos de gasolina a ciertos legisladores. Se trata de una polémica que se desató la semana pasada, en medio del debate del proyecto de ley sobre la reducción salarial de los congresistas.

(Lea también: Así les pagan, peso a peso, el salario a los congresistas en Colombia)

El miércoles, mientras el senador ‘Jota Pe’ Hernández sustentaba su iniciativa de eliminar la prima especial que reciben los congresistas, algunos de sus compañeros dijeron en la plenaria que es necesario revisar cuánto dinero reciben realmente cada mes y si otros algunos reciben otro tipo de beneficios.

“He escuchado en los pasillos que aquí parece que hay congresistas de primera y de segunda, yo estoy dentro de los de segunda. Parece ser, no lo puedo aseverar, que ciertos congresistas reciben viáticos y combustible de la Dirección Administrativa o no sé de quién, pero reciben unas prebendas que no tenemos otros”, dijo el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical.