Pasado poco más de un año desde que el nuevo Congreso asumió funciones –con una amplia participación de la bancada del Pacto Histórico, afín a Gustavo Petro, que llegó pregonando el cambio–, algunos de los representantes y senadores de origen antioqueño atraviesan un mal momento, marcado por sendas polémicas, ausencias, salidas en falso y hasta pérdida de curules.

La mala hora quedó evidenciada con creces esta semana tras las controvertidas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta quien, en medio de la discusión de un proyecto de ley para reducir el salario de los parlamentarios –hoy fijado en $43’421.945–, defendió el monto y llegó a argumentar que debería debatirse el sueldo de los futbolistas, aun cuando se trata de una actividad privada.

“¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? La gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo”, dijo la congresista, quien intentaba justificar el por qué un miembro del parlamento debe ganar hasta 37 veces lo que devenga un colombiano con el salario mínimo.

La Senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta es ejemplo de la frase “socialistas hasta que reciben el primer sueldo” (de 43 millones mensuales). Y cuando el sueldo de los futbolistas salga de los impuestos de todos los colombianos, podemos dar la discusión que ella propone. pic.twitter.com/fwBbO3rQFT — Cambio Radical (@PCambioRadical) August 17, 2023

Sin embargo, semejante defensa no cayó bien entre la opinión pública y sus propios colegas, quienes recriminaron su negativa a reducir los privilegios parlamentarios. “No salgo de mi asombro con la senadora Isabel Zuleta. Sus declaraciones son un insulto a la ciudadanía. ¿Cómo puede comparar el salario de los congresistas con el de los futbolistas? Qué desastre”, reclamó la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).

Inclusive, en redes sociales revivieron declaraciones de la congresista en 2021 antes de llegar a su curul, cuando calificaba de “absurdas” las cifras que ganan los parlamentarios: “No podría de ninguna manera servir para acumular riqueza personal”, decía en ese entonces la activista.

He visto varias veces este video y realmente es que no salgo de mi asombro con la senadora @ISAZULETA. Sus declaraciones son un insulto a la ciudadanía. ¿Cómo puede comparar el salario de los congresistas con el de los futbolistas? Qué desastre. pic.twitter.com/P6UKZmzTWJ — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) August 17, 2023

No obstante, Zuleta también levantó ampolla al admitir que, aun cuando lo prohíbe la Constitución, está apoyando con su salario a candidatos para las elecciones regionales: “Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley (…) Son candidatos que necesitan respaldo, no solo con donaciones concretas –en publicidad–, sino que voy a los territorios a acompañar sus candidaturas. Para eso necesito el salario”, explicó en una entrevista con Blu Radio.

Semejante salida en falso podría llevar a la congresista a perder la investidura. Justamente, a principios de mes se conoció que la representante Luz María Múnera, del Pacto Histórico, perdió su curul por Antioquia por determinación del Consejo de Estado. Lo anterior, en medio de diferencias por el conteo de votos que terminaron por restituir la curul al opositor Centro Democrático.

“Vamos a pedir una aclaración del fallo, para que nos digan algunas cosas que aún no entendemos y después vamos a tutelar. La tutela es ante el mismo Consejo de Estado, porque hay que hacer hasta el último esfuerzo y hay que hacerlo bien”, explicó la excongresista en diálogo con este diario.

Adicionalmente, también en medio del debate sobre reducción de salarios de los congresistas, la senadora antioqueña Piedad Córdoba desató controversia al asegurar que “los senadores y senadoras trabajamos como las prostitutas de Hamburgo, en vitrina. A nosotros nos ven todo (…) hoy nos van a clavar un proyecto dizque para rebajar el salario”, manifestó.

Inclusive, la congresista terminó señalada por Verónica Sarauz, esposa del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio: “Piedad Córdoba amenazó que lo iba a desaparecer”, dijo.

Estas salidas en falso se suman a las dificultades que enfrenta la representante Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, quien por asuntos de salud se ausentó de sus labores legislativa por más de 30 días. Lo anterior, tras denuncias por presunto maltrato laboral que se suman a la contratación, pese a no cumplir los requisitos, de su expareja en su equipo de trabajo, Christhian David Guzmán, con una remuneración que supera los $9 millones mensuales.

Por si fuera poco, en mayo pasado –tras el escándalo que protagonizó en estado de embriaguez–, la Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad durante ocho meses al senador Álex Flórez Hernández, señalado de referirse en términos calumniosos a tres agentes de la policía, a quienes llamó ‘asesinos’, durante la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en un hotel de Cartagena.

Aunque no hace parte del Pacto Histórico, en el listado podría incluirse la representante María Eugenia Lopera, oriunda del municipio de Entrerríos, quien se salvó de ser sancionada por su colectividad, el Partido Liberal, al salvar con su voto la controvertida reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro en contravía de la orden de sus directivas.