El conductor de SITP habló de su estado de salud con Capital Noticias, informativo del Canal Capital, y confirmó que, por fortuna, sus piernas no sufrieron fracturas y eso lo salvó de padecer consecuencias lamentables en su cuerpo.

Después de ser evaluado en la clínica Marly, Vargas fue dado de alta en la madrugada de este jueves, le dieron tres días de incapacidad y puede caminar, pero con la ayuda de una muleta.

“No hay razón para hacer una cosa como la que hizo ese señor, porque así como yo tengo mi familia, mis hijos, que me esperan, no sería justo que por una mala decisión le hagan daño, no solamente a mí, sino a mi familia”, le dijo el conductor al noticiero del canal bogotano.

Vargas, víctima de José Mauricio Gil Vásquez, está adelantando la denuncia ante las autoridades y pide que se haga justicia con su agresor. Sin embargo, la secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó este mismo miércoles que el victimario fue capturado y será judicializado por lesiones personales.

El atropello del conductor fue grabado por una persona que transitaba por el sector. Según contó el sujeto, el hombre del carro rojo, de placa CRI690, se chocó con el SITP y se quería fugar del lugar de los hechos.

La reprochable escena se originó a la altura de la carrera Séptima con calle 82, en Bogotá, sobre el mediodía de este miércoles festivo.

Esta fue la entrevista que el conductor de SITP le dio a Capital Noticias: