La víctima fue Verónica Duque, mujer que se desempeña como tatuadora en Manizales y cuenta con una buena cantidad de seguidores en redes sociales. Fue a ellos precisamente a quienes ella se dirigió para detallar la agresión que recibió de su esposo, Esteban Madrigal.

Duque escribió en su cuenta de Twitter: “Mi esposo @BanMadrigal me caaba de roper la cara basado en una escena de celos. Por si men pasa algo mientras mid papás llegan, la culpa es completamente suya”. En la publicación, que ella misma borró horas después, la víctima adjuntó una foto mostrando su rostro ensangrentado.

El diario El Tiempo recopiló otra publicación que hizo Duque en su cuenta de Facebook después de la agresión. En esta, la tatuadora especificó que la golpiza le produjo “dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior”, y agregó: “Esteban Madrigal es un salvaje que me agarró la cara a patadas a causa de alcoholización y celos injustificados”, como se puede ver en la foto que de esa publicación compartió RCN Radio.

RCN Radio

“Que tu supuesto “amor de la vida” te agarre la cara a patadas es el dolor más hijueputa del mundo y algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos”, escribió Duque a las 5 a.m. en otro tuit. La denuncia que la manizañeleña hizo en Twitter la convirtió en tendencia nacional en esa red social ya que miles de usuarios se solidarizaron con ella.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Revelan videos de momentos en que subteniente fue drogado en prostíbulo de Bogotá

Horas después de esas primeras publicaciones, la tatuadora confirmó que Madrigal se suicidó después de agredirla. “Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente. Me he enterado hace pocas horas y la noticia me golpea más que a nadie porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche”, relató en su cuenta de Twitter.

A continuación, los tuits que publicó Duque después de la agresión:

Que tu supuesto "amor de la vida" te agarre la cara a patadas es el dolor más hijueputa del mundo y algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos.

Lo peor es que hay cosas que no se identifican, estamos en peligro siempre ): ¡qué gonorrea! — La vieja amargada. (@EriitheD) December 29, 2018