Ambos se enfrascaron en las últimas 24 horas en una controversia por cuenta de los expedientes de posible corrupción que salpican a esa entidad y que está por convertirse en uno de los más duros escándalos desatados durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Primero fue el exmandatario de Medellín, que comenzó a cuestionar la designación en la UNGRD de Leonidas Name, una persona que milita hace varios años en el progresismo y quien, además, es sobrino del actual presidente del Congreso, el senador de Alianza Verde Iván Name.

(Más información: Ministro del Interior denunció a ciudadano por presunta injuria y calumnia)

El exalcalde advirtió que ese nombramiento no debería haberse dado por los señalamientos que han caído sobre el senador Name, quien aparece en la matriz de colaboración que Sneyder Pinilla –exfuncionario de esa entidad– le presentó a la Fiscalía para buscar beneficios penales a cambio de contar lo que dice saber sobre el escándalo de corrupción.

“Carrillo creyó que me iba a callar desviando la atención sobre los cuestionamientos que he venido haciendo sobre el nombramiento de una cuota de los Name. Name sobrino no es ninguna garantía para saber si Name tío es responsable del escándalo de los carrotanques. No puede estar en la Secretaría General. Su nombramiento es escandaloso y antiético”, precisó Quintero.