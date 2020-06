Y es que, aparte de las objeciones de privacidad que fueron de las que más sonaron en el transcurso de este lunes, los detalles sobre su aplicación y alcances dejaron a muchos confundidos.

En ese sentido, el decreto enumerada una serie de actividades permitidas y establecía que quienes las desarrollaran “deberán estar acreditadas o identificadas en el registro de movilidad segura”.

Pero además, el decreto establecía que “las autoridades de Policía podrán verificar en cualquier momento la debida inscripción y registro de movilidad segura en la plataforma e imponer las sanciones correspondientes en caso de que no se haya hecho el registro respectivo”, lo cual obligaba a todos los bogotanos a registrarse para poder salir incluso a las actividades permitidas desde el comienzo de la cuarentena.

Así lo evidenciaron algunos usuarios de redes sociales y periodistas como Daniel Pacheco la noche de este mismo lunes, buscando respuestas por parte del gobierno distrital.

Sin embargo, López pareció desautorizar la propia norma firmada y expedida el domingo 31 de mayo al responder las preguntas al respecto en su cuenta de Twitter, insistiendo en que el registro en realidad no es obligatorio:

No señor. No es obligatoria ni es por cada viaje.

No señor. Obviamente no es por salida sino por actividad económica y no es obligatoria sino una forma de acreditación opcional, a tener otra forma de identificación, para cualquiera de las actividades exceptuadas por el gobierno nacional. Además es para pedir y ofrecer ayuda

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 2, 2020