“Aprovecho estos micrófonos para pedirle al Fiscal general de la Nación y al Gobierno nacional que cualquier acuerdo con la minga tiene que separarse de los delitos cometidos y las investigaciones tienen que ir a fondo”, declaró Prada en la W Radio.

Asimismo, insistió en acusar a la minga de estar “infiltrada por organizaciones criminales y también por [Nicolás] Maduro”, una versión que ya se había manejado anteriormente, pero que terminó desvirtuada por aparente falta de sustento.

El debate para ampliar sus denuncias se daría en la comisión primera de la Cámara el miércoles después de Semana Santa, donde aseguró que mostrará pruebas de que la minga “tuvo componente delictivo” y de una presunta financiación venezolana de la protesta.

Ante la estupefacción de los periodistas por tan graves señalamientos, Prada añadió que “la amenaza contra el Presidente y contra la ministra del Interior tiene componente delictivo“:

“Es una minga delictiva. Con un componente delictivo”

En el programa de la periodista Vicky Dávila también intervenían otros politicos del Centro Democrático como Ciro Ramírez, Fernando Araujo y José Obdulio Gaviria. Este último apoyó en sus denuncias a su copartidario, ante los pedidos de aclaraciones de los moderadores, que pedían especifidad ya que hasta el momento se decía que había infiltración delictiva, pero nadie había ido tan lejos para endilgarle delitos a toda la minga.

Gaviria agregó que “los progres, politicamente correctos, nos dicen no digan eso: no digan que quien interrumpe el paso por una carretera, mate gente, utilice explosivos, haga todo tipo de barbaridades no es un criminal, no es un delincuente“.

Además, aseguró que una dirigente indígena contó como se urdían los delitos de los que hablaban.

