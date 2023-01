La escena de vehículos en interminables filas, esperas de más de media hora en la carretera debido a las demoras para pagar los peajes en las carreteras colombianas se ha repetido con mucha frecuencia en las redes sociales.

UNA HORA!! Sí, señor @MinistroReyes, una hora para pagar el peaje en Curos y otra hora pagar el peaje en Curití de la vía Bucaramanga – San Gil. Dos horas en largas filas solo para pagar peajes. No es justo que a santandereanos los traten de esa manera con vías en extrema pobreza — Julián Mejía (@JulianMejiaPil) December 31, 2022

Es una pena pagar peaje por este calvario. La verdad que no hay una vía buena para visitar la tierrita pic.twitter.com/KT3egEfiK8 🐺

Ya no se trata solo de trinos, también de videos en TikTok hay evidencia de automóviles donde los conductores piden en las zonas de peaje que levanten las barras y dejen seguir sin pagar la tarifa del peaje.

¿Se puede evitar el cobro de un peaje?

Algunas personas acuden a una norma del Ministerio de Transporte de 2009 que causó controversia en enero de 2022. La noticia por entonces la provocó un usuario que en un peaje de El Espinal, Tolima, aludía a un decreto transitorio para no pagar el peaje.

El texto puntual citado por el conductor era el del 071 de 2009 que decía en su artículo tercero: “Autorizar a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional la implementación del manejo de tráfico en reversible en las vías nacionales de acceso a las principales ciudades. Así mismo, se faculta a esta dirección para (sic) que se de cumplimiento a la directriz ministerial de levantar la barrera en las estaciones de peaje administradas por las concesiones y/o INVÍAS,, y permitir el paso de vehículos cuando el número de estos genere represamiento, según lo estipulado en las obligaciones contractuales y reiterado en el oficio MT-4562-1 65536 del 19 de diciembre de 2006, requiriendo la presencia de los interventores”.

Esa norma ha dado lugar a confusiones en muchos colombianos que consideran que para esta época del año se puede ‘pasar de agache’ el pago del peaje, debido a las filas en la carretera en las casetas, algo muy estresante cuando se quiere llegar en el menor tiempo posible al destino, además que cualquier ahorro es un dinero extra en tiempos de inflación alta y las alzas que se vienen en enero de 2023.

Lo que dicen expertos y el Ministerio de Transporte

¿Se mantiene esa norma de 2009 al día de hoy, la cual permite que se deje pasar el peaje sin pagar en las vías nacionales? La respuesta la dio el mismo Ministerio de Transporte en un concepto enviado ese año al presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien sigue ocupando hoy este cargo en 2023.

De acuerdo con esa respuesta, el Ministerio indicó que los “precitados actos administrativos han sido proferidos, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias otorgadas a esta cartera ministerial, constituyendo en consecuencia, actos administrativos legales, los cuales tuvieron vigencia en su momento, vale decir, 11 y 12 de enero del año en curso, en el caso de la resolución 071 de 2009 y para la temporada vacacional se semana santa (del 6 al 12 de abril del presente año), los que gozan de la presunción de legalidad.

¿Cuál es la multa por no pagar un peaje?

Al constituir una obligación, el no hacer el pago de peajes, intencionalmente o no, implica una infracción. El operador del peaje no puede imponer sanciones, sino que este debe informar a las autoridades de tránsito competentes para que impongan el comparendo correspondiente.

Algunas veces, se generan situaciones en las que, para evadir el pago, el conductor termina generando daños a la infraestructura de la estación. Esto afecta tanto al operador como a los todos los usuarios del servicio.

Por esto, siempre se recomienda que, antes de emprender un viaje, siempre se tenga en cuenta el costo de los peajes en la ruta e incluirlo en el presupuesto para no tener problemas en este sentido.

La multa que acá se aplica es la B8, la cual dice “B.8. No pagar el peaje en los sitios establecidos”, cuya sanción en este caso es de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. Como el salario mínimo en 2023 aumentó 16 % con respecto al de 2022 y quedó en $ 1.160.000, en 2023 esa sanción llega a $ 309.333.