Más datos se conocen de la vida de Érika Aponte, la mujer que fue asesinada por su pareja el pasado domingo en un caso que conmocionó a Bogotá, por la gravedad de los hechos, pues el agresor se terminó disparándose a él mismo después de cometer el crimen.

Su padre, Nazario Aponte, habló en Caracol Radio y le achacó la responsabilidad al centro Comercial Unicentro, pues para él hubo negligencia en el trato que se le dio al caso de su hija, quien pidió a la administración del lugar no dejar entrar a Rincón, pues en varias ocasiones fue hasta su lugar de trabajo para amenazarla.

“En el centro comercial también pasó el reporte y él ya había ido a amenazarla al trabajo en varias oportunidades, andaba armado y entraba como pedro por su casa a ese lugar. ¿Por qué la seguridad nunca hizo nada?”, expresó.

Como si fuera poco, la misma Érika Aponte contó en su denuncia que hizo tres días antes de ser asesinada que Christian Camilo Rincón la tenía tan intimidada que incluso le desconectaba las bujías de su moto y le impedía que ella se movilizara o saliera del centro comercial en el que trabajaba.

“Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, dijo la mujer en su relato a la comisaría de familia.

Además, su tía Sandra Gómez concedió una entrevista a Citytv y confesó lo que habló con su sobrina en la última llamada que le hizo ella antes de ser asesinada.

“Ella me llamó y me dijo: ‘Christian está acá’ y yo le dije llame a la Policía, se supone que todos estaban advertidos y no entendemos cómo no la protegieron. La última vez que hablamos me dijo que todo estaba bien y que iba a salir temprano para celebrar el Día de la Madre”.