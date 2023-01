El Gobierno de Gustavo Petro ha expresado en repetidas ocasiones que es partidario de que se acaben las EPS. Según han señalado diversos funcionarios y hasta el propio presidente, eliminar la intermediación financiera con la reforma a la salud es un paso clave para avanzar en el mejoramiento del servicio.

En los borradores conocidos de la reforma se omite la funcionalidad de las EPS y se explica que uno de los modelos que las reemplazará será el Emit (Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales), con el que se buscará dar otro enfoque a la atención médica.

Aunque Petro aseguró que el proyecto y el futuro de las EPS sería una decisión consensuada (las respaldaría como IPS), este miércoles, Ana María Soleibe, quien hace parte del comité de impulso de la reforma, dijo a Blu Radio que una de las líneas rojas del Gobierno es que las eliminará sí o sí.

“El Gobierno se mantiene en la eliminación de las EPS, sobre todo porque no están de acuerdo con que las entidades manejen los recursos”, detalló la emisora.

EPS sí se acabarían en Colombia

El proyecto que sería presentado el próximo 6 de febrero en el Congreso de la República tendría como base la propuesta que Solaibe y la ministra de Salud, Carolina Corcho, trabajaron durante los últimos años.

“Han hablado de crisis, el sistema ha vivido una crisis perpetua y ahora lo que estamos proponiendo es solucionarla. Los cambios van a generar un poco de incomodidad, pero hay que hacerlo. Estamos pensando en un sistema de información nacional único que permita recolectar todos los datos, y habrá un periodo de transición”, explicó Soleibe.

De acuerdo con la doctora, la atención se manejaría mediante un sistema único de información, que contendrá las historias clínicas y procesos médicos de cada persona. Los pacientes tendrían que acercarse al centro de atención, hacer su inscripción y el pago que a la fecha hacen a las EPS, lo harían a la Adres.

El cambio que plantea el Gobierno atemoriza a los empleados de EPS. Por eso, según Solaibe, se les abrirá un espacio en este nuevo sistema para que no pierdan su trabajo.

Como el proyecto provoca incertidumbre en determinados sectores, el movimiento Pacientes Colombia construyó una contrarreforma, en la cual defenderá la existencia de las EPS.

Al ser indagada sobre esa propuesta, Solaibe le dijo al medio radial que hay unas banderas rojas que no van a negociar. “Ni la intermediación financiera o administrativa la vamos a negociar, y ese es el punto que ellos defienden, pues no, no hay punto de conciliación”, puntualizó.