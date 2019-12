Según él, parte de los manifestantes que marchan son infiltrados de la guerrilla y de las bandas criminales. Además, sugirió que Venezuela podría estar detrás de las protestas del paro nacional.

Ante esto, y en medio de la entrevista, el periodista Néstor Morales le pidió a Brownfield que aclarara la afirmación. A lo que el exexembajador le respondió:

“Hay personas, hay grupos criminales que tienen interés en una situación de falta de estabilidad, una situación caótica en las calles. La respuesta es sí, una organización criminal tiene mucho interés en tener 20 o 30 mil policías para responder en las marchas, en vez de aplicar la ley contra el tráfico de la droga ilícita”.

Enseguida, Morales le cuestionó sobre si vio la manifestación de este domingo en Bogotá, en la que participaron alrededor de 200 mil jóvenes.

“¿Cómo debería uno entender que salen 200 mil jóvenes llevados por artistas, y marchan pacíficamente, y sale desde Washington un señor que conocen en Colombia (Brownfield) y dice ‘eso es movido por guerrilla y marchas criminales’, eso no es un insulto a la gente que está saliendo a marchar?”, cuestionó el periodista de Blu.

A lo que Brownfield respondió: “Néstor, no quería decir esto y no lo digo. La gran mayoría, 99 %, de los que protestan son personas sinceras, son personas que tienen sus peticiones auténticas, tienen interés en el mejoramiento de sus vidas y la vida nacional de Colombia. En eso no hay duda alguna”.

Sin embargo, dijo también que hay elementos que no son sinceros en las marchas, que quieren apoyar por sus propias razones.