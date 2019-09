Los primeros minutos de la entrevista, que de todas formas fueron editados, mostraban los primeros sablazos del comediante al excomandante de las Farc, al que le costó bastante abandonar su semblante adusto.

La introducción fue una de las cosas que menos le gustaron. “Acá estoy en reunión con alguien muy influyente en todo el tema de armas, de monte, bélico, para ver cómo negociamos”, dijo. Luego le preguntó cómo le va, y la respuesta fue seca: “No tan bien como a usted, pero ahí vamos”.

La respuesta obligó a cortar y hacer un salto en el video, pero la siguiente parte no fue tan diferente: “Oiga, ‘Timo’, ¿cómo le digo?: ‘Timo’, ‘Timoleón’, ‘Timochenko’, o timó?”, lanzó ‘González’, y fue cuando hubo unos instantes de mayor tensión y el entrevistado respondió: “No, sin ofender”. “Mi nombre es Rodrigo Londoño Echeverry, el que me puso mi mamá”, agregó luego.

Acto seguido, vino otro corte, que evidenció que algo debió saltarse para darle continuidad al video. Más adelante, Londoño dio a entender que le estaba costando captar el humor exagerado de ‘González’:

“Le acepté la entrevista porque no sabía cómo era el tema con usted. Sabía que era un apologista de la guerra, eso lo tenía muy claro, y entonces ‘[Manuel] Marulanda’ me enseñó a cumplir, a que cuando uno da una palabra la cumplía. De todas maneras ahora que me doy cuenta que usted es un apologista de la guerra y dije bueno, sigo, le cumplo la palabra”