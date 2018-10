La conversación, que se dio este lunes en la noche, giró en torno a criticar la gestión de Juan Manuel Santos y sus políticas sobre el proceso de paz. Además, quedaron claras las posiciones de los dos comunicadores a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Transcurrían 50 minutos de la entrevista cuando Nassar criticó que Santos, según él, prometiera una cosa totalmente distinta a quienes votaron por él en 2010 para su primer mandato. Según el periodista, si Santos hubiera dejado claro que tenía pensado hacer un proceso de paz, “nadie habría votado por él”.

Nassar añadió que considera que Santos no fue buen presidente y lo culpa de “polarizar el país”.

Luego, Bayly le preguntó si Uribe había sido buen presidente, y Nassar señaló que él “es el hombre que permitió que Colombia tenga el desarrollo que ha tenido”. Y agregó:

“Venir ahora a tratar de encasillar la figura de Álvaro Uribe como si fuera un criminal, como si fuera un hombre que le hizo daño al país, cuando lo que hizo fue que transformó al país en lo que es hoy en día… me parece que ese reconocimiento hay que hacérselo”.

Bayly añadió que Uribe había sido un “grandísimo presidente” y “un gran demócrata”. Luego, le preguntó a su invitado si a él lo calificaban como uribista. Hassan admitió que sí, y que por sus pensamientos no tenía problema en admitir que lo era.

Luego, el peruano mencionó a Vélez, que reemplazó a Nassar en la dirección del noticiero de LA FM, y señaló:

“Yo tuve una entrevista muy acalorada con un periodista de tu país de apellido Vélez, Luis Carlos Vélez, ¿qué te pareció?”. El periodista colombiano contestó:

“Fuiste duro con él, pero ese eres tú. Colombia tiene un problema, Jaime, y es un problema de poder definirse abiertamente con lo que uno dice y piensa. Yo siempre parto de una base; yo tengo una manera de ver la vida y quienes me conocen, o me aprecian o me critican, saben perfectamente qué pienso. Yo no tengo medias tintas. Y yo creo que lo que hay que buscar hoy en día es poder sentar su posición, argumentarla, debatirla y a partir de eso que la audiencia decida si te quiere escuchar, si quiere ver tus programas”.

A esas palabras, Bayly agregó:

“A mí me irritó mucho que este muchacho Vélez, que seguramente es muy talentoso —yo no vi los talentos, pero seguramente soy miope—, dijera que la historia iba a tratar con gran benevolencia a Santos; que Santos iba a pasar a la historia como un gran presidente colombiano. Yo eso no me lo pude digerir, es un sapo muy grande de tragar”.

Nassar sonrió y, sin referirse a Vélez, sí volvió a irse contra el expresidente, ganador del Premio Nobel de Paz en 2016 precisamente por el proceso con las Farc:

“Es que esa es la fantasía de Juan Manuel Santos, y es la que él vende. Y ese es su idilio, y todos quienes defienden el legado de Santos dicen: ‘La historia lo juzgará’. Eso decía Fidel Castro también: ‘La historia me juzgará’. Y todos aquellos que tienen sueños hedonistas, y de trascender en la historia, tienen esos sueños de la historia me juzgará. Yo creo que la historia lo está juzgando hoy, eso ya está pasando, la transformación de Colombia. Pensar más allá, miraremos en unos años”.

