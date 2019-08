En un momento del diálogo, Vicky le pidió que dijera en una sola palabra cómo describe a Juan Manuel Santos, y su respuesta fue: “Siguiente pregunta, Vicky”.

En otro momento de la entrevista, la periodista le dijo al expresidente Álvaro Uribe que se refiriera a través de esos micrófonos a Santos. “¿Qué le dice al expresidente Santos hoy?”, preguntó la periodista.

Ante esto, el ahora senador no escatimó en palabras y se refirió a quien es su enemigo político desde hace varios años.

“Vicky, yo no me atrevo a decirle nada porque una persona que no se deja conocer, que tiene esas dificultades que hemos hablado. Todo lo que uno le diga obra en contra de uno. Nos engañó tanto, cómo nos engañó en lo del plebiscito, cómo engañó al país, le dijo que no iba a subir esos acuerdos (de paz) a la Constitución (…) a esta edad qué le voy a perder tiempo a un mentiroso irredimible”, señaló Uribe en La W.