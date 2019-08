“Yo sí quisiera terminar rápido mi estadía en el Congreso. Es muy posible que no me presente, yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos, yo he sido toda la vida empresario”, dijo Uribe en entrevista con Vicky Dávila, en La W.

Según dice, le quiere ofrecer nuevos liderazgos a Colombia y ya sus compañeros del partido Centro Democrático saben que no se quiere presentar, una vez más, al Congreso.

Interrogado acerca de que sin él no hay Centro Democrático, el expresidente dijo que tiene que haberlo porque el ideario es que este colectivo sea de diálogo popular y principios.

Pese a esto, dice que no se piensa retirar aún de la política porque todos los días se levanta para trabajar por Colombia.

Esta es la entrevista completa con La W: