El viernes de la semana pasada, en un video que se convirtió viral rápidamente, se conoció cuando la comunidad del barrio Las Flores de Valledupar, sorprendió a un joven, mientras intentaba hurtar un teléfono y una bicicleta a un estudiante del CASD, por lo que fue interceptado, hasta que llegó la Policía Nacional y lo capturó.

Este video, que fue compartido en redes sociales por EL PILÓN, causó conmoción inmediata entre los internautas, porque este joven, identificado como Sergio García Amaris, de 18 años, es hermano del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Páramo, Rodrigo García Amaris.

Este último llegó hasta las instalaciones de este medio periodístico, luego de realizar un plantón a las afueras de la URI, junto a compañeros de clase de García Amaris en el colegio Loperena Central, en donde cursa el grado 11; para informar sobre la situación judicial de su hermano, y pidiendo a los padres de la víctima llegar a una conciliación.

“Si mi hermano fuera una persona de que realmente se dedicara constantemente a ese tipo de actos y nosotros supiéramos de eso, pues no hay nada que hacer, pero todo el que conoce a mi hermano y me conoce a mí, que conoce a mi familia, sabe que nosotros no somos de eso, de hecho, están conmocionados preguntándose porque hizo lo que hizo”, señaló Rodrigo García.