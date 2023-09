Frente a la falta de respuesta en el avance de investigaciones sobre la desaparición de sus seres queridos, en la zona de frontera protestaron en las instalaciones de la Fiscalía y se movilizaron por las calles de Cúcuta, desde las organizaciones sociales aseguran que la impunidad sigue siendo el principal problema.

“La situación no cambia, la situación es muy grave, los grupos armados ilegales, las bandas delincuenciales que operan en el departamento y sobre todo en el área metropolitana de Cúcuta siguen desapareciendo de manera forzada personas, así como las protestas de los campesinos que también asesinados. Las cifras siguen aumentando, no hay respuesta de las autoridades, la mayoría de los casos siguen en la total impunidad” aseguró Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

Afirman que genera preocupación la falta de acciones frente a los hechos violentos de los grupos armados en la región en contra de la población civil.

“Aquí tenemos unas estructuras criminales que se han dedicado a desaparecer personas y aquí los criminales saben que no les ocurre nada, desaparecen a cualquier persona y no les ocurre nada, como no hay respuesta institucional siguen desapareciendo, entonces tenemos un cúmulo de problemas, pero el fondo de todo esto es el tema de la impunidad” agregó Cañizares.

Los representantes de las víctimas que acompañaron la movilización instaron a las autoridades a brindar un verdadero apoyo a la búsqueda de desaparecidos.