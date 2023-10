Cristian Halaby, candidato a la Gobernación de Antioquia por el partido Selección Antioquia, denunció que en la madrugada de este martes 3 de octubre la sede de su campaña fue vandalizada.

Al llegar en las horas de la mañana encontraron que las instalaciones de la luz habían sido robadas, los cables eléctricos habían sido cortados y los contadores fueron robados.

(Vea también: Candidato de Tumaco estaría haciendo campaña electoral usando el logo de la alcaldía)

“Preocupante que esto pase, nos quedamos sin luz, sin Internet y se robaron hasta las lámparas externas de la calle”, dijo el candidato a la Gobernación. Los dueños de las instalaciones aseguraron que era la primera vez que un hecho así ocurría en el lugar en los últimos 20 años.

En días pasados la campaña había denunciado que personas ajenas estaban tomando fotos en las afueras de la sede.

Halaby pidió garantías a las autoridades para ejercer su campaña y además solicitó a EPM que restablezca los servicios en el menos tiempo posible ya que solo quedan 26 días de campaña.

(Vea también: Gustavo Bolívar dejó plantado a José Gabriel en RCN: “Le tiene miedo a un candidato”)

En una encuesta publicada la semana pasada por la firma Pronósticos, con una muestra de 908 encuestas efectivas, presenciales y telefónicas en 39 municipios de las 9 subregiones, con un margen de error del 3,25 % y una confiabilidad del 95 %, Halaby solo marcó el 0,7% de intención de voto.

Cristian Halaby se inscribió en el último lote de aspirantes a la Gobernación. Pertenece a la Selección Antioquia, una agrupación de líderes empresariales, aunque participará en esta contienda con aval de Nueva Fuerza Democrática, el partido de Andrés Pastrana, y Colombia Justa Libres, liderado por John Milton Rodríguez.

(Vea también: Candidatos para la Alcaldía de Cali buscan (fuerte) alianza para próximas elecciones)

Hace algunas semanas, en diálogo con El Colombiano, aliado de Pulzo, Halaby aseguró que su plan de gobierno estaba basado en su slogan: ‘un gerente para Antioquia para que a todos nos vaya bien’.

(Lea también: La ‘puja’ por la Alcaldía de Pereira está que arde)

“Estamos convencidos de que si nosotros garantizamos seguridad, infraestructura y educación, pero vista desde lo holístico para evitar la migración, podemos hacer que el departamento se desarrolle. El problema más grande que tenemos hoy es el de la migración, el 50% de los antioqueños se quiere ir de Colombia, eso inicia en los corregimientos porque no hay educación, no llega el Internet, no hay oportunidades, entonces el joven acaba metido en microtráfico o en el gota a gota. A eso le tenemos que sumar todo el tema educativo a través de las plataformas, hay que descentralizar la educación virtual, pero la física también, obviamente, de calidad W, agregó.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.