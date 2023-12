“Dice que va a conseguir gasolina para prenderme y asesinarme”. Esa fue la dura y dolorosa frase que una mujer le dijo a un fiscal, cuando instauraba una denuncia por violencia intrafamiliar agravada, en contra de su hijo, luego de ser atacada con un palo.

El caso que hoy en día tiene a esta madre de 54 años de edad, más tranquila, puesto que su hijo fue enviado a la cárcel ayer, ocurrió este lunes en un reconocido barrio de Itagüí.

El alboroto comenzó cuando esa mañana la humilde mujer le pidió el favor a su hijo que no se pusiera la ropa que no era de él. El pedido no le gustó para nada al hombre de 27 años, quien tomó un palo y le pegó. La Policía fue informada, atendió el requerimiento, capturó al señalado agresor y lo llevó al Centro de Traslado por Protección.

En principio los uniformados asumieron el caso como una contravención, sin embargo, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro Sánchez, intervino y explicó que esta situación era un delito oficioso, motivo por el cual fue procesado por violencia intrafamiliar y cobijado con medida de aseguramiento.

Q’Hubo conoció que este tipo de situaciones familiares no eran nuevas. El sospechoso, quien padece un leve problema mental, presuntamente venía agrediendo a su progenitora desde hace algunos meses, lo que la llevó a buscar ayuda con la Secretaría de Seguridad.

Pero la mujer no era la única que sufría, las nietas eran aparentemente agredidas por el hombre, quien les mordía las orejas y hasta le hacía actos obscenos.

Supuestamente era tanta la crueldad de esta persona, que una de sus víctimas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de una de esas mordidas.

Las causas de la violencia intrafamiliar son diversas, incluyendo factores socioeconómicos, culturales y psicológicos. La falta de recursos, la desigualdad de género y la falta de educación en materia de resolución de conflictos contribuyen a perpetuar esta problemática en diferentes regiones del país.

Las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han implementado programas y políticas para abordar esta situación. Se han establecido líneas de atención y programas de apoyo psicológico y legal para las víctimas, así como campañas de concientización para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar.

