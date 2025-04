El reconocido empresario antioqueño fue abducido de su finca por tres hombres (según él mismo confirmaría más tarde) que portaban armas largas y lo introdujeron a la fuerza en una camioneta, la cual a la postre terminarían abandonando, junto a la víctima, al verse cercados por la fuerza pública, este sábado 12 de abril.

El plan candado que se tejió entre el Ejército y la Policía surtió efecto, según explicó satisfecho el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de Policía de Antioquia, a Semana. De igual manera, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, siguió muy de cerca la operación, confirmando, tanto el secuestro como la liberación, a través de su cuenta de X.

Juan Gonzalo Vélez, de 69 años, fue quien estuvo en medio de toda la situación y al verse de nuevo libertad contó los duros momentos que vivió por cuenta de sus captores. Vélez Puerta contó cómo los delincuentes se enfrentaron a disparos con un grupo motorizado del Ejército y en su huida intentaron llevárselo, a lo que se resistió valientemente.

“Llegó la moto y estaban disparando, entonces me tiró para abajo en ese despeñadero. Me jalaba las patas como para irme con él, pero yo me agarré de una raíz y me quedé quieto ahí mucho rato”, relató el empresario liberado.