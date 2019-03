Como todavía no es ni siquiera candidato pleno, pues decidirá esa posibilidad en una encuesta frente a Claudia López, Navarro Wolff no ocultó su extrañeza: “son tan extraños que dicen vote y no se va a realizar ninguna votación sino una encuesta“, comentó.

El excongresista añadió que se están organizando brigadas para retirar los afiches que tienen su rostro, su nombre e invitan a votar por él a la alcaldía.

Uno de los videos lo publicaron personas que apoyan su candidatura, y que arrancaron la publicidad contaminante bajo el puente de la calle 116 con autopista norte:

Las primeras fotos habrían sido tomadas bajo otro puente, el de la calle 100 con carrera séptima.

El propio precandidato pidió ayuda a la ciudadanía para identificar a los responsables: