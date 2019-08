View this post on Instagram

Ahora si empezó esto, un nuevo reto para mi. Siempre me he visto involucrada con toda mi familia en ayudar al prójimo. Me lo inculcaron desde que tengo uso de razón y así mismo lo he hecho con mis hijos desde que están pequeños. Por medio de mi fundación @eliloaizafoundation comparto, desde hace muchos años, los valores de la filantropía, la solidaridad y la generosidad día a día con las personas más vulnerables de la sociedad. Decidí meterme a la boca del lobo, la política!!!. Pienso que desde aquí con una credencial podré hacer más por el pueblo que tanto necesita. Nunca he sido política pero siempre me ha encantado la labor social y pienso que está es una excelente oportunidad de la mano de una persona que admiro por su desempeño político, Clara López, quien me invitó a ser parte de la lista del partido Colombia renaciente y después de pensarlo varios días. Dije si!!!. En contra de mi mamá que me dijo: que vas a dejar de vivir tu vida buena??? Eso ya nadie cree en los políticos. Después de unos días de conversación le expliqué que a pesar de perder mi libertad de tiempo, desde ahí podría hacer mucho de lo que me gusta y me hace feliz, ayudar a los demás. Entonces ahora con el aval de ella, mi madre, que siempre me ha enseñado que debo hacer lo que me hace feliz, ahora es un SI rotundo. Me le mido con toda a estar metida en “la boca del lobo” como le llama ella. Estoy segura que de la mano de ustedes haremos un gran trabajo. Gracias Dra. Clara López por la invitación. Daré lo mejor de mi. Soy la numero 3 de la lista, pero cómo es una Lista cerrada, hay que marcar solamente encima del Logo ✖️ Colombia renaciente ✖️al concejo!!! #yovotoclara #elizabethloaizaalconcejo #colombiarenaciente #soycolombiarenaciente