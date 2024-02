Por: VALORA ANALITIK

Por medio de una misiva, el presidente del Partido Conservador, Efraín José Cepeda Sarabia, presentó su renuncia al cargo, el cual desempeñaba desde febrero del 2023.

Dentro de la carta, el presidente saliente señaló que el motivo de la renuncia se debió a que el país necesita más transparencia y claridad por la coyuntura política.

Esta se presenta en medio de versiones que señalan que el Gobierno Nacional le estaría dando puestos a ese movimiento y que se habría materializado con la designación de Luz Cristina López como nueva ministra del Deporte.

“Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos”, dijo Cepeda.

Y agregó que: “Esa es la razón por la cual he decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”.

Finalmente el político añadió: “En este momento de crisis nacional la relación con los Partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”, agregó el saliente presidente.

Presidente @efraincepeda presenta carta de renuncia al Directorio Nacional. pic.twitter.com/BZKREhl96u — Partido Conservador (@soyconservador) February 21, 2024

Molestias de Cepeda por llegada de la nueva MinDeporte

Luego de conocerse que estaba colgada en la página de presidencia de la República la hoja de vida de la que podría ser la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, el presidente saliente, Efraín Cepeda, se pronunció en contra de dicho nombramiento.

“Quiero reafirmar que ninguna persona que esté en el Gobierno Nacional lo hace en nombre del Partido Conservador. No sabemos cuál es la intención del Gobierno al nombrar esta persona pero las posiciones del Partido sobre las reformas permanecen firmes”. pic.twitter.com/TpY9zd0Vu2 — Partido Conservador (@soyconservador) February 21, 2024

