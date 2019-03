En la mañana de este jueves, Iván Duque indicó que el Gobierno tiene toda la disposición de negociar con los indígenas, y que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un presupuesto pactado para cerrar las brechas que sufre la comunidad indígena.

Aseguró que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recibió órdenes de él para que les presente a los negociadores una hoja de ruta para llegar a acuerdos que permitan levantar los bloqueos.

No obstante, dejó claro que no viajará a Cauca hasta que se levanten las protestas, pues no puede aceptar las “vías de hecho” que resultan más preocupantes, según dijo el mandatario, porque grupos armados están aprovechando las protestas para infiltrarse.

Finalmente, el jefe de Estado expresó su solidaridad con las comunidades alternas que se han visto afectadas por los bloqueos y rechazó que por querer hacer valer los derechos de unos se pase por encima de los derechos de los demás.