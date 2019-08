El mandatario destacó las medidas tomadas por su Gobierno encaminadas a estimular el crecimiento, impulso y desarrollo de diferentes iniciativas e hizo un llamado a los colombianos para continuar aportando a su consolidación.

Duque afirmó que considera que la economía naranja se debe multiplicar y acelerar por todo el territorio, al tiempo que se refirió a los sectores culturales, de la creatividad y de la innovación, a los que se les ha dado “la mayor cantidad de recursos transversales y propios”.

Para el Jefe de Estado, las industrias creativas deben unir al país tanto como el deporte, y allí, citado por LA FM, mencionó el tema de la serie de Netflix que cuenta la historia del desaparecido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar y la red de cocaína que construyó en los años 70 y 80:

“Nos encontramos, por ejemplo, con algo que a mí me impactó; me decían: ‘Mire, una temporada de la serie ‘Narcos’ —a uno le puede gustar o no la serie, esa no es la discusión—logró movilizar 14.000 noches de hotel’. Una sola temporada. Y me decían: ‘Estamos buscando maquilladoras para cine y televisión, con esos estándares que se les paga 5.000 dólares la semana, y no los estamos encontrando en Colombia’”