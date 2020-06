green

El general Zapateiro ya se encuentra en el corregimiento Santa Cecilia, de Pueblo Rico (Risaralda), según Blu Radio, donde una niña indígena de 12 años habría sido abusada por uniformados.

El comandante del Ejército, de acuerdo con la emisora, debe hablar con los líderes del resguardo embera chamí, al que pertenece la presunta víctima, y comprometerse a que actos atroces como este no van a volver a suceder.

Además, según el periodista Ricardo Ospina, de la misma emisora, el comandante también ofrecerá disculpas a la familia de la menor, por la situación que mancha a la institución.

Eduardo Zapateiro fue uno de los primeros en rechazar la presunta violación, en Twitter, donde dijo que ordenó que se tomen “las medidas administrativas correspondientes” a nivel interno, y que “se desarrollen los procedimientos que nos permita la ley”.

Asimismo, el mandatario le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dar toda la información de los 8 militares sospechosos de cometer el abuso sexual, agregó la emisora.

Duque espera “inaugurar” la cadena perpetúa, recientemente aprobada en el Congreso, con los presuntos violadores de la niña indígena. No obstante, eso no sería posible, explicó el constitucionalista Rodrigo Uprimny, ya que esa pena no puede imponerse hasta que se “desarrolle la reforma constitucional y diga específicamente en qué delitos aplica”.

Mientras tanto, los militares acusados del abuso sexual se encuentran aislados en el batallón San Mateo de Pereira, esperando las decisiones de la justicia.