La convocatoria la hicieron personas que se han declarado afines a las políticas del expresidente Uribe, aunque no necesariamente en su representación.

Dicho grupo anunció sus acciones en Medellín, aunque motivaron que en redes sociales se hablara de labores similares en otras ciudades.

Sin embargo, Duque se mostró en desacuerdo con la creación de esos colectivos, en una entrevista que entregó al programa ‘El Radar’ de Blu Radio. “En redes sociales algunos llaman a la violencia y otros llaman a la resistencia. Ninguna de las dos formas, ni el que quiere vandalizar ni el que quiere tomar la función del Estado, ninguna es permitida. Para eso hay un Estado que debe ejercer su función”.

Y añadió:

“Es una democracia puede haber personas que quieran y que no quieran marchar, personas que pacíficamente expresen una idea u otra; pero nosotros no vamos a permitir que haya personas que salgan a ejercer actos de violencia o vandalismo ni a personas que quieran suplantar la función del Estado. Tenemos que ser claros para proteger a la ciudadanía. Esas son expresiones que no queremos que escalen y que se conviertan en fuentes de violencia”.