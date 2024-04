Por: El Colombiano

El escándalo por el hallazgo del canadiense Timothy Alan Livingston con dos menores de edad de 12 y 13 años en un caso de explotación sexual en un apartamento de un lujoso apartahotel de Medellín, llevó a que el dueño del establecimiento, Bradley H. Hinkelman, pasara de tener una imagen de pionero a que quienes lo conocieron en sus primeros tiempos en Colombia no quieran que se les vincule con él.

Ahora, EL COLOMBIANO halló una nueva arista de la presencia del empresario Hinkelman en el país y que tiene que ver con una relación comercial que estableció con el descendiente de un narcotraficante socio de Pablo Escobar —Gerardo “Kiko” Moncada—, que además tiene propiedades en proceso de extinción de dominio.

“Kiko” Moncada fue asesinado por el capo junto con su socio Fernando Galeano dentro de la cárcel La Catedral, a principios de julio de 1992. Posteriormente, tanto su viuda Dolly Victoria Álvarez, como sus hijos Jonathan, William y Camilo han estado inmersos en líos legales para explicar que sus bienes no están relacionados con una herencia de procedencia ilícita.

Particularmente, desde el 2006 el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Descongestión de Bogotá les tenía abierto a los tres hermanos un proceso que afectaba la propiedad de dos inmuebles en Santa Bárbara (Suroeste antioqueño) y vale recordar que a la madre también la han involucrado en procedimientos similares.

Resulta que en octubre de 2018 y todavía con el proceso de enajenación de propiedades de los hermanos Galeano abiertos, Hinkelman, a través de la firma Epic Investments, se convirtió en representante legal y accionista único de la empresa Cingular Sorellanza, la cual había sido creada en marzo de 2016 por Jonathan Moncada y David Esteban Giraldo Parra quien también para ese momento estaba vinculado a una investigación en la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización para acaparar el mercado de licores en Antioquia entre 2010 y 2013. En 2023 fue condenado a pagar más de $ 840 millones de multa mientras que a su papá, Nelson Giraldo, lo penalizaron con $ 2.000 millones y a su firma Interlicores le impusieron multa de $ 5.901 millones.

Al ser consultados al respecto, inicialmente los representantes de Hinkelman contestaron por escrito que no conocían de esos antecedentes, lo cual resulta extraño sabiendo que lo primero que hacen los inversionistas extranjeros al llegar al país es el trámite conocido como due diligency (debida diligencia) para disminuir el riesgo financiero, legal y reputacional al relacionarse con empresarios locales. A este diario le bastó una búsqueda en Google para acceder a la información al respecto.

“Desde el inicio de operaciones en Colombia se han hecho cientos de transacciones de adquisición de activos para poner a la empresa en funcionamiento y lograr el alcance que tiene hoy. Todas las operaciones han estado asesoradas por abogados propios de la empresa y en otras ocasiones por terceros”, fue la respuesta.

Luego, ya en una entrevista telefónica, un abogado explicó que no había ningún impedimento para efectuar el negocio de Cingular Sorellanza, puesto que el proceso contra Giraldo era de carácter administrativo, no penal, y en el caso de Moncada, la extinción de dominio no pesaba sobre la firma que transaron sino contra otros bienes.

Aterrizaje en Colombia

En el perfil de Linkedin de Hinkelman resalta su formación en Economía y Marketing de la Universidad Simon Fraser y la especialización en Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, Alianzas Estratégicas, Financiamiento y Capital de Riesgo de la Universidad de New York (2011 a 2013). También figura su experiencia en empresas tecnológicas como IBM, Oracle, Sun Miocrosystems y Telco Group, desde 2003 hasta 2014.

Y parece que el 2014 fue el año en que dio un salto al vacío que le cambió la vida, porque coincide con la llegada a Colombia para fundar Casacol SAS, “una firma de asesoría legal e inversión enfocada en hotelería que ayuda a extranjeros y colombianos de alto patrimonio a aprovechar oportunidades inmobiliarias en el mercado turístico”.

Hoy por hoy se autodefinen como “el operador hotelero más grande de Medellín” y los demás empresarios del sector lo corroboran. Un empresario inmobiliario contó que conversó por primera vez con Hinkelman hace 10 a 11 años y lo vio como un joven visionario, “el primero que se dio cuenta del impacto que iba a tener el turismo en Medellín y una persona que le apostó a la ciudad”.

Así fue como comenzó a comprar apartamentos bien ubicados y a ofrecerlos en la plataforma de Airbnb. “Aunque en un principio tuvo una relación tirante con los copropietarios, rápidamente fue formalizando este negocio y empezó a promover edificios dedicados exclusivamente como apartasuites”, relató la fuente. Recordó que era un extranjero salido del prototipo, no solo porque no tenía una presencia tan descomunal (mide 1,75 m aprox.) sino porque se desenvuelve en un español fluido.

Hoy por hoy, Hinkelman es reconocido como el rey de viviendas turísticas en Medellín, pero todas las fuentes de ese sector económico consultadas por este diario pidieron no ser citadas por el problema de prestigio que arrastra el nombre del canadiense nacido en octubre de 1981 a partir del presunto hecho de explotación sexual ocurrido en el apartahotel Gotham, de su propiedad, por el que es buscado actualmente Livingston.

En informes de prensa se ha dicho que Hinkelman y sus firmas manejan alrededor de 400 propiedades en sitios exclusivos, pero un mito urbano asegura que llegan a mil. En un rastreo de este diario halló las ubicaciones de 139. Hay muchos amoblados en Provenza, en el conjunto Blus, en el edificio Ayamonte y en el Energy Living que es reconocido como el edificio más caro que se ha construido en la capital antioqueña.

Fuera de eso, el norteamericano tiene el control de por lo menos 12 firmas comerciales en el país. Ahí están el hotel Celestino, Soul Management, Cingular Sorellanza, Propiedad Raíz Casacol, Manila Holdings, Epic Investments (con el hotel boutique Epic), Laureles Holdings, Casacol Daily Rentals, Casacol Administración Hotelera, Gotham Primavera, Loma Verde Casacol y Abigail Investments. En Florida (EE. UU.) creó a finales de 2023 la firma Casacol Venture.

Por las repercusiones del incidente ocurrido en la Semana Santa y el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez de que promoverá la extinción de dominio sobre el hotel donde Livingston habría abusado sexualmente de las dos menores de edad, Hinkelman acaba de anunciar que cerrará el establecimiento. Sin embargo, se trata de un paso que no evitaría una enajenación, de comprobarse alguna permisividad de la empresa que lo administra para que se dieran los hechos que desencadenaron el hecho. Fuentes de Casacol han insistido en que Livingston entró a las dos menores de edad aprovechando un cambio de turno de vigilancia y que, de hecho, ya le habían impedido el ingreso de otras dos menores de edad el día anterior.

