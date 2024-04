Las estafas en Colombia no cesan y los delincuentes aprovechan diversas herramientas de Internet para salirse con la suya. A través de redes sociales, una mujer denunció un delicado caso de estafa en Facebook, luego de que pusiera en venta su celular.

La denunciante explicó que al principio todo fue color de rosas, pues el supuesto comprador no escatimó en pagar el precio que esta exigía y quedaron de concretar la compra a través de WhatsApp.

“Me salió un comprador por Marketplace, yo estaba superemocionada porque me aceptaron el precio que yo quería y la señora me dijo que el esposo me iba a escribir por WhatsApp para concretar la compra, concretamos todo”, dijo la mujer.

Todo estaba listo y solo faltaba cuadrar la entrega por videollamada para verificar que todos los elementos estaban en orden. El comprador quedó de enviar un servicio de mensajería para recoger el teléfono, situación que la denunciante consideró como extraña.

“Yo le dije que no le entregaba el celular cuando la plata estuviera en mi cuenta, me dijo que el Picap ya había llegado y salí con mi papá, porque no iba a salir sola a entregar eso y me dijo: primero hacemos una videollamada para confirmar que todo esté superbién, yo le dije ah listo, no hay problema”, señaló.

#PILAS. Nueva modalidad de robo a través de Nequi. Una joven cuenta su experiencia al tratar de vender un celular. pic.twitter.com/gYo0YsQUa8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 9, 2024

Cómo están estafando con Nequi

Cuando la moto llegó a recoger el paquete, la mujer supuestamente recibió la transferencia a través de Nequi, pero esta nunca llegó. El hombre le envió supuestos comprobantes de transacción e, incluso, la invitó a desinstalar la aplicación, pues supuestamente tenía fallos.

“Me dijo listo, ya te envié la plata, verificó los datos y me envió los comprobantes, pero obviamente yo tenía que entrar a mi Nequi para revisar si la plata estaba ahí y la plata no estaba, me dijo que la desinstalara porque eso se buguea”, dijo.

En ningún momento, la transacción llegó y la aplicación terminó bloqueándose, pues supuestamente estaban intentando ingresar desde otro dispositivo, situación que la mujer agradece porque solo con el reconocimiento facial podía acceder.

