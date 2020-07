green

La mandataria publicó un video en su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido con casi el 70 % de los ventiladores que la semana pasada el Gobierno Nacional le entregó a la capital del país para fortalecer su red de unidades de cuidados intensivos destinadas a atender pacientes con coronavirus.

Claudia López confirmó que de los 305 ventiladores que recibió Bogotá, 206 no pudieron ser instalados.

“Tuvimos un tropiezo. De los 305 ventiladores que nos ofreció el Gobierno, 206 no sirven, tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos”, explicó la alcaldesa.

Sin embargo, López destacó que el Gobierno ya está trabajando con el proveedor para solucionar el inconveniente lo antes posible, dada la urgencia que tiene la ciudad por la alta ocupación que presentan sus camas UCI.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, ellos van a ver con el proveedor de los ventiladores, que es chino, si se logra arreglar el problema. De los 305 quedaron instalados 99, estábamos listos para dejar esta semana 168 en total, pero por esa dificultad no se va a poder. Un tropiezo desafortunado”, concluyó la alcaldesa.

Hasta este lunes, Bogotá tenía pacientes en 880 de las 1.039 camas UCI instaladas en la ciudad, lo que representaba una ocupación del 85 %. López señaló en su publicación que este miércoles la capital del país amanecería con una ocupación del 83 %.

El próximo viernes, cuando se realice una reunión del Plan de Mando Unificado, se podrían tomar decisiones trascendentales en cuanto a alerta roja en la que podría entrar toda la ciudad ante esta contingencia.