“Tenemos claro que hay dos coroneles, uno de ellos activo y otro en reserva, han sido los operadores de estos equipos”, señaló el congresista, según La FM.

Aunque no reveló públicamente sus nombres, el congresista aseguró que los identificó debidamente en su denuncia ante las autoridades: “Conocemos los nombres, los hemos suministrado a las autoridades y no los hacemos públicos para no entorpecer más la investigación”, explicó, de acuerdo con ese medio.

Sin embargo, Barreras aseguró que los altos oficiales en cuestión solo son responsables de hacerle seguimiento a senadores, mientras que “otros oficiales se encargaban de los directores de medios y magistrados”.

Asimismo, detalló que los presuntos responsables “no dependen de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sino de otros batallones de inteligencia del Ejército”.

El senador concluyó que espera “que la nueva investigación no sea desviada”, agregó Caracol Radio, medio que detalla que los coroneles pertenecerían a las brigadas primera y cuarta del Ejército.