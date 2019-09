Después de que Ángel diera explicaciones sobre la cantidad de heridos que dejó el desprendimiento de una parte del techo del complejo comercial y su condición, Vélez le preguntó: “¿Van a demandar al constructor, va a pasar algo?”.

La respuesta del gerente de Unicentro fue cortante: “Bueno, mire. Esto no es un tema de demandar a un constructor. Es un tema de tomar unas medidas inmediatas de investigación, antes que empezar a pensar en demandas. Es un tema que tenemos que volverlo… saber exactamente qué es lo que pasa, y corregir y revisar absolutamente todo el centro comercial”.

Y pretendió seguir, pero con una extraña digresión: “Esta es una remodelación que tiene muchos años, y Unicentro fue el segundo centro comercial que se inaugura en Colombia. El primero fue San Diego, y el tercero en América Latina…”.

En ese momento lo interrumpió Vélez, con preguntas directas. “¿Pero esto qué significa, Camilo? ¿Volvemos a Unicentro mientras hacen la revisión? ¿Estamos salvados de que nada se puede caer? ¿Usted le puede decir a la gente con completa tranquilidad que vuelva a Unicentro que el techo no se les va a caer?”.

“Absolutamente, y le hago una pregunta…”, intentó responder Ángel.

“¿Pero cómo lo va a asegurar, si me está diciendo en este momento que están viendo a ver qué fue lo que pasó?”, lo confrontó Vélez.

“Venga le hago una pregunta yo a usted más bien”, insistió el gerente de Unicentro. “El aeropuerto El Dorado se inundó y se cayó un techo hace cuatro meses. ¿Usted volvió al aeropuerto?”.

“Porque me toca, Camilo. Si no, no volvería”, contestó enojado Vélez. “Usted me está diciendo que porque se cae el techo en el aeropuerto El Dorado, entonces se puede caer en Unicentro?”.

“De ninguna manera”, dijo Ángel.

“Entonces, no entendí su pregunta. Y sabe qué: me ofende su pregunta. Como bogotano, me ofende su pregunta”, le dijo Vélez.

“A mí me toca ir al aeropuerto porque no hay otro aeropuerto, pero centros comerciales hay 400.000 en Bogotá. Desafortunadamente la gente que tiene que ir a Unicentro, tiene que ir a Unicentro. Pero esa no es una respuesta para sus clientes, para la gente que va a su centro comercial”, siguió Vélez.

“Yo le puedo garantizar que entrar a Unicentro es absolutamente seguro”, insistió Ángel.

“¿Y ya sabe perfectamente qué fue lo que pasó?”, le volvió a preguntar Vélez.

“Ya le expliqué: estamos revisando qué pasó…”.

“Pero entonces cómo va a ser seguro si no se sabe qué fue lo que pasó, Camilo”, ripostó el periodista.

“El centro comercial es seguro, y lo puedo garantizar”, agregó el gerente.

Al final, Wiliam Calderón calificó de “desafortunada” la respuesta del gerente de Unicentro. “Eso demuestra también la ligereza con que se manejan ese tipo de cosas y el poco cuidado que hay en lugares donde debería haber la máxima protección”.

A otro de los integrantes del equipo de trabajo de la emisora, Fernando Quijano, le pareció “infantil la respuesta de todo un gerente de uno de los centros comerciales más antiguo y más exitoso”.