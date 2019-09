El gerente Moreno aseguró en Blu Radio que aún siguen estudiando qué fue lo que provocó la falla que hizo que una lámina se soltará y, en un efecto domino, tumbó otras cinco láminas de ‘dry wall’, “una detrás de la otra”, que dejó un saldo de 19 personas heridas.

El entrevistado quiso aclarar que en la estructura del centro comercial no hay “ninguna falla”, y que manejan un plan muy “robusto de mantenimiento”. Por lo mismo, dijo que están revisando con los ingenieros qué fue lo que pudo provocar la falla.

Moreno dijo que Unicentro es el segundo centro comercial más antiguo de Colombia, con 43 años, después del de Sandiego, en Medellín; y el tercero en América Latina, y, según él, la última remodelación de los techos del centro comercial se hizo hace 10 años, y desde entonces solo se ha hecho mantenimiento.

No obstante, el vocero quiso hacer énfasis en que no ya no hay peligro de que el accidente, que se presentó en la tarde de este sábado, se vuelva a presentar en otros puntos del centro comercial porque ya se hizo una “inspección exhaustiva” de toda la estructura del lugar y no hay amenaza de que se vuelva a dar una emergencia como esa.

Finalmente, el gerente dijo en la entrevista que 18 de los heridos ya fueron dados de alta y solo uno está en un centro médico porque sufrió un esguince en un pie.

Se espera que para las próximas semanas se pueda conocer qué causó la falla en la lámina de ‘dry wall’.