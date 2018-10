Peñalosa fue citado a la a la Comisión Tercera del Senado para responder por las dudas de algunos sectores sobre el proceso de construcción del metro y posibles irregularidades en este.

En esa sesión, Petro afirmó que el metro subterráneo estaba listo para la licitación, y el alcalde inmediatamente respondió que esa afirmación es “falsa”, y que el metro elevado transportaría el doble de pasajeros. El ahora senador también le dijo al alcalde:

“Usted no sabe cuánto cuesta el metro elevado porque no tiene estudios que le permitan tener una cifra comparable a los estudios que sí tiene el metro subterráneo, y que le dicen a usted con cierta certeza que hasta la [calle] 127 cuesta 7.000 millones de dólares”.

Sin embargo, Peñalosa agregó que “tiene más reversa un río que el metro” y que en el último trimestre de 2019 empezarán las obras en la ciudad para construir el sistema de transporte masivo.

Pero la discusión no se detuvo ahí, Petro profundizó y también habló sobre las troncales de Transmilenio y criticó otras decisiones de Peñalosa:

“Su cuadro está mal hecho, no pone al lado del metro subterráneo las troncales que tenía y que no costaban al presupuesto, que fueron suspendidas por esta administración ¿Por qué? Porque eran tranvías, no eran buses, por eso. Se salvó el cable de Ciudad Bolívar, que tampoco eran buses, pero se salvó porque yo firmé el acta de inicio, si no hubiera sido suspendido como el cable de San Cristóbal. Suspendieron la licitación con recursos distritales de la Boyacá, que era una de las principales alimentadoras del metro subterráneo; y las cuatro troncales de tranvía de APP, que por su definición no necesitaban la inversión de recursos públicos sino en el área rural de Cundinamarca, hacia Facatativá, Soacha y Zipaquirá”.

La respuesta de Peñalosa se centró en el reclamo de Petro sobre la troncal de la avenida Boyacá:

“Está muy molesto porque no contratamos la troncal de la Boyacá de Transmilenio que él dejo lista. Entonces, ¿al fin sirve o no sirve? Porque si no sirve, entonces por qué le molesta que no hayamos contratado nosotros la troncal que él diseñó. Si era tan malo, entonces para que la diseñó; porque estaba mal diseñada, por eso no se pudo contratar”.

El alcalde, además, aprovechó para culpar a la anterior administración por los buses articulados que ya cumplieron su ciclo y que todavía prestan servicio a los bogotanos:

“También nos dice que qué triste, que qué grave Transmilenio contaminando, que envenena a los niños; y el principal responsable del envenenamiento de los niños con buses viejos es el exalcalde Petro. Prorrogó los contratos de unos buses que ya tenían más de un millón de kilómetros y hoy tenemos buses, por responsabilidad de la decisión de esa administración, que tienen más de 1.300.000 kilómetros, porque usted prorrogó esos contratos; y eso es lo que está contaminando y desafortunadamente estamos sufriendo eso por una decisión que usted tomo y usted firmó”.

Estos videos muestran parte de sus intervenciones: