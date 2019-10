View this post on Instagram

La elocuencia fue un don que DIOS le regaló a Luís Andrés. Esta es una parte del discurso al terminar bachillerato y me acuerdo que lo hizo como en dos semanas: “Queridos padres de familia, compañeros de la promoción 2007, amigos todos. En la vida hay situaciones que no podemos modificar porque no las podemos dominar. Por ejemplo, de manera particular, quería que este día no llegara tan pronto, no hay despedidas alegres. El tiempo es inexorable y debemos continuar el camino de nuestra formación en otro espacio, en otro nivel, con otra gente. Hoy se ve materializado en cada uno de nosotros el fruto de 12 años de esfuerzos individuales y familiares. Muchos han sido testigos de la forma como aquellos 61 niños que llegamos por primera vez a un colegio de tamaño tan grande todavía no tenían la intención de muchas cosas que pasaban en sus vidas, y que fueron creciendo no solo físicamente, sino también espiritualmente afectiva e intelectualmente; que fueron superando todos los obstáculos que se presentaban una y otra vez. Hoy están aquí conmigo; como si el tiempo no hubiera pasado, como si hubiera sido ayer…”