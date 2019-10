El docente aseguró este fin de semana que sentía vergüenza por haberle dictado clases a Vicky Dávila y afirmó que algo había hecho mal (como docente) para el profesionalismo actual de la periodista de La W.

Las declaraciones de Ocampo se dieron luego de la columna que la periodista publicó en la revista Semana y en la que halagó la actitud de Álvaro Uribe por presentarse ante la Corte Suprema de Justicia.

Ante lo dicho por el periodista y docente, Vicky se refirió este martes en su cuenta de Twitter:

“Sobre Sergio Ocampo solo tengo que decir que es un misógino empedernido. Que me da pena por sus alumnos, no sabía que los formaba para que fueran como él. Un profesor intolerante, vengativo, descalificador y dictador de la opinión deja mucho que desear. Ud no es ejemplar”, señaló la periodista Dávila.

En otro trino enfatizó sobre la palabra “vergüenza” utilizada por Ocampo.

“A mí nadie me ha regalado nada y yo no soy una delincuente para que ud se atreva a hablar sobre mí como una vergüenza. Aquí ocurren muchas cosas que dan vergüenza de verdad y ud no se pronuncia. Vergüenza que ud sea un maestro que no sepa que hay libertad de opinión”, agregó.

En un tercer trino, Vicky Dávila le enfatizó a su “profesor” que nunca ha sido un ejemplo para ella. “Nunca he querido parecerme a ud. Nunca voy a pensar como ud MISÓGINO”, sentenció.

Cabe recordar que las declaraciones de Sergio Ocampo fueron publicadas en su perfil personal de Facebook y se volvieron virales en redes sociales este domingo y lunes festivo. Según él, hace 20 años fue docente universitario de la columnista de la revista Semana.

A Ocampo no le gustó la reciente columna de Dávila, titulada ‘Uribe dio la cara’, en la que ella destacó el hecho de que el senador no le hiciera el quite a la indagatoria ante la Corta Suprema de Justicia a la que fue citado el pasado martes 8 de octubre.

“‘Uribe puso la cara’, afirma Victoria Eugenia y lo subraya como un loable gesto de grandeza republicana. Algo debí hacer mal como su profesor hace veinte años y hoy siento mucha vergüenza”, expresó Ocampo este domingo, y enfatizó en que le parecía que el periodismo que hace ella es “oportunista, sesgado y militante”.