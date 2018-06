Por ejemplo, el hecho de que la joven vaya caminando por la calzada y no por la acera, arreglándose el cabello, como quien espera ser abordado.

Además, ella no muestra ninguna sorpresa cuando el hombre que va conduciendo un carro se le ubica al lado y le dice: “Una belleza así seguro es ‘veneca’”.

El hombre graba toda la escena desde cuando se le aproxima hasta cuando la joven le explica por qué no es ‘veneca’, sino “venezolana”.

“No, mi amor, ‘veneca’ no. Venezolana”, le responde con calma, acercándosele y acompañando las palabras que dice con los recriminadores dedos índices de sus manos.

“Respeta, porque yo con tu nacionalidad no me meto”, agrega mientras se arrima más y expone su torso, apenas cubierto por un pequeño crop top negro. “Venezolana”, insiste, y además le da un consejo: “Cuando quieras enamorar una mujer, por lo menos apréndete su gentilicio. Es venezolana”.

“Yo no ofendo lo tuyo; yo no te digo ‘colombiaco’ o ‘peruaco’ ni ‘panameñeco’. ¿OK?”, agrega la mujer sin titubear. “¿O a ti te gusta cuando los españoles les dicen a todos los sudamericanos ‘sudacas’? ‘Sudaca’ no. Cada país de Sudamérica tiene un nombre. Respeta para que te respeten”.

El video, publicado por ella misma, identificada como Rohannjely Roa Jiménez, lleva 166.000 reproducciones y ha sido 4.000 veces compartido: