Sobre las 8 de la mañana del pasado viernes, 24 de enero, el periodista Óscar Gómez Agudelo fue asesinado en Armenia cuando estaba llegando a la emisora en la que trabajaba, Rumba del Café, donde tenía un programa matutino llamado La Comunidad.

Según quedó captado en un video de cámaras de seguridad, un sujeto vestido de negro le disparó en al menos tres oportunidades cuando el periodista iba saliendo de su vehículo. Algunas de las balas impactaron en su cara, por lo que murió en el lugar de los hechos.

Gómez Agudelo quedó tendido en la calle y, segundos después, sus compañeros y las personas que vivían en las viviendas cercanas se acercaron para ver lo que había ocurrido. Mientras tanto, el presunto responsable huyó.

Y añadió: “A todos los oyentes de La Comunidad, una oración, que Dios tenga en su santa gloria a nuestro periodista Óscar Gómez Agudelo. No hemos sido capaces de arrancar programación porque ustedes entenderán que estamos asustados, estamos muy tristes con esta imagen desoladora, que una imagen no quisiera uno tenerla”.

Los colegas del periodista asesinado aseguraron que el viernes, precisamente, estaba conmemorando el quinto aniversario del fallecimiento de su madre. De acuerdo con el medio local El Quindiano, su progenitora, Libia Agudelo, falleció el 24 de enero de 2020 , a los 87 años.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que permita ubicar a los asesinos de Óscar Gómez Agudelo.

“¡Rechazo categóricamente cualquier acto de violencia! El asesinato del periodista y líder cívico Oscar Gómez Agudelo no solo enluta a su familia y a la comunidad quindiana, sino que representa un golpe directo a la prensa regional. Como gobernador del Quindío, me comprometo a trabajar para que este crimen no quede en la impunidad. He exigido a las autoridades activar todos los protocolos necesarios para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, aseguró en redes sociales.