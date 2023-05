Luz Alba Muñoz Ávila sobrevivió a la tragedia de Armero en 1985, llegó a Ibagué junto a su familia y emprendió una nueva vida en el barrio Matallana, el mismo cuyos habitantes no salen del asombro tras conocer que fue asesinada de una manera vil.

Doña Luz Alba, una vendedora de tintos que se ubicaba al lado del Gana Gana del barrio Combeima, fue asesinada mediante asfixia mecánica con una soga. Además, su rostro tenía evidencias de golpes.

La Policía Metropolitana de Ibagué investiga el crimen ocurrido al interior de la vivienda donde residía Muñoz Ávila, junto a su pareja sentimental, conocida como ‘Peluca’, y Lina Cristal Galeano Muñoz, hija de la occisa.

Según las autoridades, se trató de una muerte “por zurco, por ahorcamiento”.

“El día de hoy, 8 de mayo, uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, reciben un requerimiento de una ciudadana acerca del fallecimiento de su señora progenitora en una vivienda del barrio Matallana”, informó el teniente coronel Germán Alfonso Manrique Cornejo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Cuando los uniformados arribaron al lugar de los hechos, en la calle 12A número 3-52 del barrio Matallana, encontraron el cadáver. “De inmediato, se dispuso de un grupo de investigación para el esclarecimiento de este hecho a través de recolección de evidencias físicas, materiales probatorios, labores de vecindario y recolección de testimonios”, agregó Manrique Cornejo.

Quien habría encontrado sin signos vitales a doña Luz Alba fue su hija, Lina Cristal Galeano Muñoz. Ella corrió a contarle a su progenitor la tragedia:

“Mi hija llegó al barrio Baltazar, donde vivo por la avenida principal. Eran más de las 3 de la mañana cuando ella empezó a gritar: ‘papi, papi, ese man mató a mi mamá, mató a mi mamá’. Me levanté inmediatamente, abrí y salí. Iba pasando una patrulla y la paré a decirles que me acompañaran porque habían matado a la mamá de mi hija”, relató Pablo Emilio Galeano, expareja de la víctima.

De acuerdo con la versión que Lina Cristal le relató a su padre, ella arribó a la casa a eso de las 8:30 de la noche del domingo, golpeó la puerta, pero ‘Peluca’, el joven con quien vivía su madre, le entreabrió. Sin embargo, volvió a cerrar. Lina de nuevo se fue a donde su papá.

Presuntamente, al regresar al barrio Matallana nadie le abrió la casa, pese a su insistencia. “Me dijo: ‘papi yo me asusté y me tiré por el techo, caí al patio. Entré y no vi a mi mamá, entré a la cocina para ver qué comía, pero me devolví y mi mamá estaba tirada boca abajo con una soga en el cuello’. Como ella no creyó, pensó que estaba dormida, pero la volteó, la cogió de los brazos y dijo: ‘mi mamá está muerta, tenía un nudo y estaba cortada, le quité eso papi, cerré la puerta y me fui para donde usted”, relató Galeano.

Para los allegados, el principal sospechoso es el hombre con quien Luz Alba tenía una relación sentimental desde hacía nueve meses. Además, no sería la primera vez que el sujeto la agredía. El sujeto, al parecer, es un consumidor de alucinógenos.

Todas estas versiones hacen parte de la línea de investigación que tiene el Grupo de la Sijín de la Metib para esclarecer el homicidio.

“Invitamos a la ciudadanía en general a dar información que pueda ayudar a esclarecer lo sucedido a la línea 123, garantizándoles absoluta reserva”, puntualizó el comandante encargado de la Metib.

2:30 a. m., hora en la que habría sido encontrada muerta Luz Alba Muñoz Ávila.

La familia de Luz Alba Muñoz Ávila está recolectando dinero para poder darle cristiana sepultura. Quienes deseen ayudar se pueden comunicar al 3223709527.