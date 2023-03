El atletismo es de los deportes que más exigencia física necesita debido al alto impacto que tiene sobre los tobillos y las rodillas. Cada año se rompen récords gracias a la tecnología que se utiliza para mejorar la técnica, como de los tenis para que el impacto sea menor y la velocidad, mayor.

(Le puede interesar: Ancianos se volvieron ‘tiktokers’ a sus 77 años y son la sensación en Colombia)

Bajo este contexto, se podría pensar que este es un deporte que solamente pueden practicar personas que estén en su tope de salud o que no tengan ninguna limitación física. Sin embargo, Betty Lindberg, una estadounidense de 98 años de edad, demuestra que esa afirmación es una falacia y que no hay edad para completar una competencia atlética.

On Saturday, 98-year-old Betty Lindberg ran the @ATLtrackclub‘s Publix Atlanta 5K in 59 minutes and 6 seconds!

She won her age group at the USATF Masters 5K Championships 👏 pic.twitter.com/d8e0Zrwm1L

— CITIUS MAG (@CitiusMag) February 27, 2023