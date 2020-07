green

La mujer denunció que este martes, al llegar a trabajar al centro asistencial en la capital del Atlántico, recibió su carta de despido, para ella injustificada.

En un video, difundido por el medio regional Notas de actualidad, Barros aseguró que su salida surgió como resultado a su negativa de tratar a pacientes con COVID-19 hasta que el centro médico le garantizara los elementos de bioseguridad necesarios.

Además, la profesional de la salud denunció una serie de incumplimientos por parte del hospital: “Tengo un año y medio que no me pagan seguridad social y no tenemos los elementos de protección”.

A ello sumó que hace 9 meses no les pagan salario y que les deben dos años de intereses de cesantías y vacaciones. Encima, en su video hizo notar la precariedad de los elementos de bioseguridad con los que trabaja.

“Las mascarillas que nos dan parecen el papel que yo utilizo en mi casa para limpiar el mesón”, lamentó.

La funcionaria se dirigió directamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y aseguró que lo que se vive en el Hospital Metropolitano es “un acoso laboral”.

Sintetizó la situación en una alarmante frase: “Aquí el que no acepte trabajar con pacientes COVID-19, sin seguridad social, va para afuera”.

